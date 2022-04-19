Вирджиния, США, , 15:35 — REGNUM Ученые Дерек Хеннен, Джексон Минс и Пол Марек из Технологического института Вирджинии (США) обнаружили новые виды многоножек. Об этом сообщается на сайте Phys. com.

Тейлор Свифт Jana Zills

Всего было обнаружено 17 новых видов многоножек с закрученными когтями. Один из которых назвали Nannaria swiftae — в честь певицы Тейлор Свифт.

Как оказалось, ведущий исследователь Дерек Хеннен является фанатом исполнительницы. «Её музыка помогла мне пройти через взлеты и падения в аспирантуре, поэтому назвать новый вид многоножек в её честь — это мой способ сказать спасибо», — объяснил учёный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тейлор Свифт вошла в список самых продаваемых музыкантов в мире за 2021 год. Она заняла второе место — её обогнал южнокорейский коллектив BTS.

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