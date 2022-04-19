Вирджиния, США, 19 апреля 2022, 15:35 — REGNUM Ученые Дерек Хеннен, Джексон Минс и Пол Марек из Технологического института Вирджинии (США) обнаружили новые виды многоножек. Об этом сообщается на сайте Phys. com.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Jana Zills

Всего было обнаружено 17 новых видов многоножек с закрученными когтями. Один из которых назвали Nannaria swiftae — в честь певицы Тейлор Свифт.

Как оказалось, ведущий исследователь Дерек Хеннен является фанатом исполнительницы. «Её музыка помогла мне пройти через взлеты и падения в аспирантуре, поэтому назвать новый вид многоножек в её честь — это мой способ сказать спасибо», — объяснил учёный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тейлор Свифт вошла в список самых продаваемых музыкантов в мире за 2021 год. Она заняла второе место — её обогнал южнокорейский коллектив BTS.

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