Туркменский округ, , 15:35 — REGNUM В Ставропольском крае утонул в канале несовершеннолетний. Мальчик прыгнул в воду и погиб. По факту гибели девятилетнего ребенка проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

Инцидент произошел днем 18 апреля в селе Казгулаг Туркменского округа. Ребенок с другом гуляли неподалеку от канала, потом он прыгнул в воду и утонул. Причины того, из-за чего он оказался в канале и почему не смог выбраться, устанавливаются. Опрашиваются очевидцы и родственники.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Ребенок, утонувший в Неве в Ленобласти, оказался сыном миллиардера