Москва, 19 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Разумеется, даже если движение по суше через территорию прибалтийских государств в Калининградскую область будет перекрыто, к полной изоляции региона это не приведет — останется морской и воздушный путь, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Калининград

«Но попытки переложить на морской транспорт весь грузопоток, который идет между анклавом и большой землей, во-первых, не могут увенчаться успехом быстро, во-вторых, потребуют значительных расходов.

И не только на увеличения количества судов, которые курсируют по этому маршруту, но и наращивания портовых мощностей. То есть, конечно, какого-то страшного кризиса в регионе не случится, но жизнь существенно осложнится.

Конечно, такое перекрытие границ ударит и по экономике прибалтийских государств, но на месте губернатора я не был бы так уверен, что они на такой шаг не пойдут.

Ведь и прежние антироссийские и антибелорусские санкции были для лимитрофов разрушительными, приведя к прямым убыткам от замены энергоносителей, падения экспорта, снижения транзитного трафика.

Но эти угрозы прибалтийских политиков не остановили. Они действуют строго по указке США, а состояние экономики своих стран их не очень волнует, тем более, что вся она давно продана иностранцам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что блокаду региона осуществить невозможно, так как авиамаршруты проходят по нейтральным территориям, а водный транспорт связывает регион с остальной Россией.

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