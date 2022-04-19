Москва, 19 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Велогонщица Айгуль Гареева дисквалифицирована на два года за пропуск трёх допинг-тестирований в течение года. Об этом 19 апреля сообщил главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

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«Айгуль дисквалифицирована РУСАДА на два года, я очень расстроен таким решением», — цитирует Абрамяна ТАСС.

Гареева является победительницей юниорского чемпионата мира 2019 года по велогонкам на шоссе. На взрослом чемпионате России — 2021 она заняла четвёртое место в индивидуальной и групповой гонке.

После этого 20-летняя спортсменка не принимала участия в других соревнованиях. С сентября 2021 года она находилась во временном отстранении из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

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