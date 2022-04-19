Бухарест, , 15:31 — REGNUM В настоящее время Румыния не располагает достаточными мощностями для обеспечения качественного хранения вакцины от COVID-19. Об этом 19 апреля со ссылкой на румынское министерство здравоохранения сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Вакцинация

По словам главы минздрава Румынии Александру Рафила, количество имеющихся в стране доз антиковидных препаратов намного превышает общее число граждан, не прошедших полный курс вакцинации.

«Кроме того, согласно контрактам с руководством ЕС, в ближайшее время в нашу страну будет дополнительно доставлено несколько миллионов доз вакцин, — подчеркнул, в частности, он. — Мы попросту не знаем, что с ними делать: у нас нет соответствующих складов и оборудованных хранилищ».

Предполагается, что часть запасов указанного медикамента будет уничтожена.