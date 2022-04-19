Париж, 19 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Владельца дрона, оснащенного камерой, который пролетел над садом в Марселе во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с избирателями, задержала полиция, сообщает BFM TV.

fill Дрон

Согласно указу префектуры пролет над этой территории был строго запрещен.

26-летний владелец беспилотника был опознан центром городского надзора, был арестован и взят под стражу.

Напомним, второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля. Соперником Макрона, как и на выборах 2017 года, стала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.