Уфа, 19 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Экс-чиновника в Башкирии признали виновным в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными землями. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Publicdomainpictures.net Коррупция

В суде было установлено, что в конце 2017 года обвиняемый председатель комитета – начальник отдела комитета по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Башкирии по Иглинскому району заключил договоры аренды земельных участков общей площадью свыше 46 га в этом районе для их комплексного освоения для жилищного строительства с фирмой, незаконно предусмотрев в договорах возможность передачи прав и обязанностей третьим лицам.

«В последующем, подсудимый, в нарушение закона, дал согласие ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» на переуступку прав и обязанностей по договору физическим лицам. В результате, из муниципальной собственности выбыло 25 земельных участков общей стоимостью 8,6 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что кроме этого, фигурант уголовного дела при отсутствии законных на то оснований, без проведения публичных торгов, предоставил дачному товариществу в безвозмездное пользование земельный участок в Акбердинском сельсовете площадью свыше 50 га стоимостью свыше 15 млн рублей.

В суде также установили, что осенью 2018 года обвиняемый незаконно продал муниципальный земельный участок площадью 9,6 га в Иглинском районе предпринимателю, у которого тот находился в пользовании по договору аренды по цене 218 тысяч рублей.

«Чиновником был проигнорирован факт того, что ранее предпринимателю неоднократно было отказано в продаже данного участка администрацией района и судом, в связи с отсутствием на нем объектов капитального строительства», — говорится в сообщении.

Преступные факты выявили сотрудники Управления ФСБ России по Башкирии и органов прокуратуры.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Свою вину фигурант уголовного дела не признал.

В результате суд приговорил 44-летнего подсудимого к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Также с него взыскан в пользу муниципалитета Иглинского района ущерб в размере более 11,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.