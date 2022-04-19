Москва, , 15:28 — REGNUM В России пока не приходится говорить о завершении пандемии коронавируса. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве рассказали, что несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится.

Как сообщало ИА REGNUM, в России нет дефицита медицинских расходников, в том числе перчаток, проинформировали в Росздравназоре. В ведомстве отреагировали на результаты опроса среди врачей, по которым выяснились перебои с наличием изделий. Отмечается, что склады производителей и поставщиков имеют запасы, а сложности могли возникнуть из-за уровня организации поставок.