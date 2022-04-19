Москва, 19 апреля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», до конца 2022 года в единый федеральный реестр войдут более пяти тысяч аттестованных экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. О создании системы аттестации экскурсоводов на совещании по развитию экологического туризма рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Вице-премьер напомнил, что с 1 июля вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».

Данный закон будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг в стране.

«Мы выстраиваем единую систему предоставления туристам высококачественных услуг, включающую в себя сопровождение их профессиональными людьми. Поэтому вопрос аттестации экскурсоводов, гидов и инструкторов по новому закону стоит на особом контроле в Правительстве. До конца года аттестацию и внесение в единый федеральный реестр должны пройти более пяти тысяч специалистов», — сказал Дмитрий Чернышенко.

По итогам совещания вице-премьер поручил Ростуризму доработать нормативно-правовое регулирование вопроса, связанного с вступлением в силу новых разделов закона о регулировании деятельности инструкторов-проводников.

«У этой истории две стороны. В каких-то крупных городах, где есть конкуренция среди гидов и большой поток туристов, аттестация, может, и нужна, чтобы исключить недобросовестность, отсутствие знаний, серые схемы», — считает заместитель председателя комитета «Деловой России» по туризму Леонид Гункевич. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

«Если говорить про туризм на других территориях — в небольших городах, сельских поселениях — здесь это сработает в негативную сторону. Для местных экскурсоводов, которые живут здесь и зарабатывают, проводя экскурсии, эта система может стать непреодолимой преградой. Это лишнее препятствие для них и для их деятельности.

У меня есть вот такой пример: еще в 2020 году наш проект по школе сельских гидов вошел в топ-100 конкурса Агентства стратегических инициатив, более того он был реализован на территории туркластера «Гора Белая». Люди, прошедшие нашу школу сельских гидов до сих пор работают на территории, водят потрясающие экскурсии! Экскурсии по грибным местам, по местами истории и легенд их родной территории.

Поэтому аттестация сама по себе этой категории экскурсоводов ничего не дает. Я считаю, что в первую очередь людей нужно обучать, помогать им становиться экскурсоводами, особенно в сельской местности. Учить их маркетингу, цифровым технологиям, как продвигать свою экскурсию, как привлекать туристов, как зарегистрироваться самозанятым и превратить хобби в дело, которое приносит стабильный доход. Вот это главное! Именно это — а не дополнительные «фильтры» — нужно для совершенствования и развития экскурсоводов из глубинки».

В рамках совещания Дмитрий Чернышенко также затронул вопрос организации детского отдыха. Вице-премьер напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина Правительство возобновило программу детского туристического кешбэка. На ее реализацию из федерального бюджета выделено 7,5 млрд руб. Продажи путевок стартовали 31 марта. Отправиться в лагерь можно будет с 1 мая.

«Организация детского туризма, в том числе на природных территориях, одно из приоритеных направлений для развития внутреннего туризма. Важно создавать для юных путешественников интересные, познавательные и безопасные маршруты. Ростуризм при разработке туристических программ и национальных туристических маршрутов, а также в информационной кампании по продвижению национального туристического продукта, должен обратить на это особое внимание», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Акция детского туристического кешбэка стартовала 31 марта, продажи по ней продолжается. С 31 марта уже приобретено 130 тыс. путевок в детские лагеря, родителям уже вернулось 2 млрд рублей в виде кешбэка, отметила 18 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, программа очень популярна:

«Она особенно актуальна для семей, где много детей. У нас нет никаких ограничений. Если каждую поездку оформлять как отдельную транзакцию, то одна семья может отправить в поездку каждого ребенка. Кроме того, количество поездок на одного ребенка не ограничено: ребенок может съездить в лагерь на разные смены, и с каждой родитель получит возврат 50% стоимости, максимум 20 тыс. рублей».

Как сообщалоИА REGNUM, совершенствование управления в сфере туризма предусмотрено нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Будут созданы системные и прозрачные механизмы управления отраслью, усовершенствованы нормативные основы регулирования отрасли и организована подготовка кадров для туристической сферы. Специалисты получат самые современные «цифровые» знания и навыки. Проект затронет все регионы России.