Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили придумал план, как отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта». Об этом 19 апреля сообщил агентству «Интерпрессньюс» депутат парламенте республики от партии Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он рассказал журналистам, что экс-президент 20 апреля будет выступать, когда его привезут на заседание в Тбилисский городской суд. Там Саакашвили объявит, как оппозиция сможет добиться проведения досрочных парламентских выборов.

«Когда мы говорим о новых выборах, которые должны обеспечить поражение «Грузинской мечты», все, будь то оппозиционный спектр или гражданский сектор, должны объединиться вокруг общей цели, предполагающей возвращение власти грузинскому народу и проведение мирных, открытых и прозрачных выборов», — сказал Хабеишвили.

Напомним, ЕНД является самой крупной в Грузии оппозиционной партией. Вокруг неё часто объединяются мелкие оппозиционные силы. При этом «Нацдвижение» может подвергнуть обструкции партии, которые поступили не так, как сказали в ЕНД. В апреле представители этой партии назвали «коллаборационистами» оппозиционных депутатов, которые вместе с членами «Мечты» отправились с визитом в Киев.