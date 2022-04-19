Волгоград, , 15:28 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки выписаны с выздоровлением 318 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в региональном оперативном штабе. В летальную статистик внесли четыре новые записи.

Анализа на коронвирус Mos.ru

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 214 тысяч носителей инфекции. Справились с заражением 204 193 жителя, скончались от осложнений 6 806 человек. В стационарах и амбулаторных условиях лечится 3 001 пациент.

По данным федерального оперштаба, за истекшие сутки в ковид-госпитали направлено 76 человек.