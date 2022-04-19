Москва, , 15:26 — REGNUM В День единых действий в память о геноциде советского народа, 19 апреля, в Москве состоялась пресс-конференция, на которой был представлен сборник архивных документов «Без срока давности. Хабаровский процесс».

Генералитет Квантуской армии ИА REGNUM

Он подготовлен на основании документов Центрального архива ФСБ России и территориальных управлений ФСБ России, архива внешней политики Министерства иностранных дел России.

«В сборник вошло 73 документа из 4 ведомственных архивов: Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ России), архива Управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю, архива Управления ФСБ РФ по Ивановской области, а также Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), входящего в Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации. Также в книгу включены фотоматериалы Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова и Государственного архива Хабаровского края (ГАХК)«В сборник вошли документы командования японской армии, докладные записки советских дипломатов, протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, показания солдат и офицеров Квантунской армии, материалы самого Хабаровского процесса. Особый интерес представляют протоколы допросов генерал-полковника японской армии, бывшего главнокомандующего Квантунской армией Ямада Отозоо – ключевого подсудимого на Хабаровском процессе. В своих показаниях он сообщал, что в составе Квантунской армии подразделение «отряд 731» проводило работу по массовому изготовлению бактерий чумы, тифа, паратифа, дизентерии, холеры, туберкулёза и др. как средства бактериологического оружия», — рассказал начальник Управления регистрации архивных фондов ФСБ России Алексей Васильев.

В издании представлены документы, созданные на русском и японском языках, в том числе трофейные, из 5 архивных фондов и 2 коллекций. Публикуемые документы полностью рассекречены. Люди из самых разных областей заинтересованы проектом «Без срока давности». Например, недавно футболист Жирков рассказал, что приобрёл 22 тома сборников документов «Без срока давности». И сегодня депутат Госдумы, Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева пообещала передать в его коллекцию сборник о Хабаровском процессе.

«Одна из граней проекта «Без срока давности» — расследование вновь выявленных преступлений нацистов и их пособников против мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Однако с каждым днём мы всё больше убеждаемся, что нацизм продолжает своё существование. Проект «Без срока давности» оказался не только историей, это наша современность. Можно привести множество аналогий между действиями нацистской Германии и её союзников с современными украинскими неонацистами. Презентуя сегодня сборник документов Хабаровского процесса – возникает четкая параллель с бактериологической угрозой, выращенной на Украине. СССР тогда выступил инициатором придания гласности готовящейся бактериологической войны. Как сегодня Россия – вновь спасает мир от бактериологической угрозы», — заявила Елена Цунаева.

Несмотря на то, что Украина присоединилась к Конвенции ООН по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) ещё 26 марта 1975 г., в последние годы на её территории при поддержке США активно велись разработки по созданию биологического оружия. Полученные Минобороны документы подтверждают, что 30 украинских лабораторий были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность в стране.

«Что объединяет сейчас Украину и Японию? И одни и другие не располагали атомным оружием. Те и другие не располагают оружием массового поражения. Если мы думаем, что сейчас ликвидировали эти лаборатории в Харькове, в Одессе, во Львове, в других местах, мы знаем, что там 30 таких лабораторий. Не располагают у себя США в стране биолаборатории, а стараются приблизить к нашим границам» , — сказал заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев .

Отметим, 7 марта 2022 г. начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил России генерал Игорь Кириллов сообщил, что лаборатории Украины работали с возбудителями различных инфекционных заболеваний – чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Целью было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через перелетных птиц.

«Эти лаборатории одним фактом существования представляли опасность всем нам. Потому что соблюсти все меры техники безопасности, которая существует в этих лабораториях, работающих с такими инфекциями, это очень дорогое удовольствие. Даже тот факт, что эти лаборатории работают на территории смежных государств с нами, уже вызывает беспокойство даже европейских партнеров стран НАТО. В частности, в Словакии уже об этом задавались вопросом» , — сказал микробиолог, главный специалист 27-го Научного центра Министерства обороны РФ Михаил Супотницкий .

Во время пресс-конференции также был поднят вопрос о необходимости интеграции в образовательные программы материалов о преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии против советского народа. На сегодняшний день Министерством науки и высшего образования совместно с Псковским государственным университетом уже разработаны два учебно-методических модуля: первый – о преступлениях нацистов и их пособников против мирного советского населения, второй – о событиях на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войне, где в полном объёме раскрывается угроза бактериологической опасности, которую несла Японию Советскому Союзу и всему миру. Базой этого модуля стали документы Хабаровского процесса, в том числе опубликованные в данном сборнике.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 83 субъектах Федерации.

За восемь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 190 000 советских солдат и офицеров, установлены более 10 000 имен и судеб защитников Отечества.