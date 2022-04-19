Москва, 19 апреля 2022, 15:26 — REGNUM В День единых действий в память о геноциде советского народа, 19 апреля, в Москве состоялась пресс-конференция, на которой был представлен сборник архивных документов «Без срока давности. Хабаровский процесс».
Он подготовлен на основании документов Центрального архива ФСБ России и территориальных управлений ФСБ России, архива внешней политики Министерства иностранных дел России.
«В сборник вошло 73 документа из 4 ведомственных архивов: Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ России), архива Управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю, архива Управления ФСБ РФ по Ивановской области, а также Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), входящего в Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации. Также в книгу включены фотоматериалы Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова и Государственного архива Хабаровского края (ГАХК)«В сборник вошли документы командования японской армии, докладные записки советских дипломатов, протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, показания солдат и офицеров Квантунской армии, материалы самого Хабаровского процесса. Особый интерес представляют протоколы допросов генерал-полковника японской армии, бывшего главнокомандующего Квантунской армией Ямада Отозоо – ключевого подсудимого на Хабаровском процессе. В своих показаниях он сообщал, что в составе Квантунской армии подразделение «отряд 731» проводило работу по массовому изготовлению бактерий чумы, тифа, паратифа, дизентерии, холеры, туберкулёза и др. как средства бактериологического оружия», — рассказал начальник Управления регистрации архивных фондов ФСБ России Алексей Васильев.
В издании представлены документы, созданные на русском и японском языках, в том числе трофейные, из 5 архивных фондов и 2 коллекций. Публикуемые документы полностью рассекречены. Люди из самых разных областей заинтересованы проектом «Без срока давности». Например, недавно футболист Жирков рассказал, что приобрёл 22 тома сборников документов «Без срока давности». И сегодня депутат Госдумы, Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева пообещала передать в его коллекцию сборник о Хабаровском процессе.
Несмотря на то, что Украина присоединилась к Конвенции ООН по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) ещё 26 марта 1975 г., в последние годы на её территории при поддержке США активно велись разработки по созданию биологического оружия. Полученные Минобороны документы подтверждают, что 30 украинских лабораторий были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность в стране.
Отметим, 7 марта 2022 г. начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил России генерал Игорь Кириллов сообщил, что лаборатории Украины работали с возбудителями различных инфекционных заболеваний – чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Целью было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через перелетных птиц.
Во время пресс-конференции также был поднят вопрос о необходимости интеграции в образовательные программы материалов о преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии против советского народа. На сегодняшний день Министерством науки и высшего образования совместно с Псковским государственным университетом уже разработаны два учебно-методических модуля: первый – о преступлениях нацистов и их пособников против мирного советского населения, второй – о событиях на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войне, где в полном объёме раскрывается угроза бактериологической опасности, которую несла Японию Советскому Союзу и всему миру. Базой этого модуля стали документы Хабаровского процесса, в том числе опубликованные в данном сборнике.
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 83 субъектах Федерации.
За восемь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 190 000 советских солдат и офицеров, установлены более 10 000 имен и судеб защитников Отечества.