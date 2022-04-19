Манчестер, Великобритания, , 15:25 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу с «Ливерпулем» из-за недавней смерти новорождённого сына. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба клуба.

Криштиану Роналду Fanny Schertzer

«Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно тяжёлое время», — говорится в сообщении.

Матч 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 19 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналду сообщил, что у него умер сын.

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