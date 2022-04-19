Москва, 19 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Варианты поиска инвестора для своего российского подразделения рассматривает концерн из Финляндии Valio, который продолжает работать в России без изменений. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе компании.

Valio.ru Производственный цех компании Valio

«Финский концерн Valio рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения. При этом реализация такого решения — это сложный и длительный процесс», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что детали этого процесса не раскрываются и пока не предоставляется дополнительная информация по этому поводу.

В то же время отмечается, что в данный момент ООО «Валио» продолжает операционную деятельность в России, поддерживая функционирование производства и логистических операций. При этом уточняется, что обязательства компании перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что энергетический кризис в поставках нефтепродуктов объявлен до 31 декабря 2022 года властями Латвии.