Сиэтл, США, 19 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Рэпер Macklemore (Бен Хаггерти) стал миноритарным владельцем американской хоккейной команды Seattle Kraken. Об этом 19 апреля пишет Billboarad.

Кадр из клипа Macklemore на песню Thrift Shop Macklemore

Вместе с исполнителем в состав владельцев команды вошёл бывший игрок в американский футбол Маршон Линч. Как отмечает издание, Линч и Хаггерти имеют небольшую долю, однако, по словам генерального директора команды Тода Лейвеке, они являются инвесторами, которые «однозначно хотят помочь» и «в восторге» от того, что делает Seattle Kraken.

ИА REGNUM напоминает, что Macklemore стал известен в 2013 году после того, как выпустил свой хит Thrift Shop. В 2014 году артист получил премию «Грэмми» в четырёх номинациях.