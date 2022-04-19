Подгорица, 19 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Дания является еще одним новым направлением, куда в 2022 году будет выполнять рейсы национальная авиакомпания Черногории Air Montenegro. Рейсы из Подгорицы в Копенгаген запланированы с 20 июня два раза в неделю по понедельникам и средам, говорится в сообщении авиакомпании.

(сс) Falcon® Photography Самолет

В дополнение к дополнительным рейсам по существующим маршрутам (Белград, Баня-Лука, Любляна, Стамбул) Air Montenegro ввела рейсы в Париж, Нант, Лион, Прагу, Цюрих и, таким образом, значительно увеличила количество рейсов и направлений для лучшей стыковки Черногории с регионом и странами Европы, из которых в этом году ожидается приезд большого количества иностранных туристов.

В дополнение к регулярным и сезонным маршрутам Air Montenegro запланировала в этом году ряд чартерных рейсов во многие другие города.