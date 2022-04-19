Москва, 19 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Отказ США от испытаний противоспутникового оружия может быть вызван несколькими причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

ИА REGNUM В космосе

«Во-первых, это могло быть сделано в попытке повлиять на другие страны, как уже давно работающие в космосе, так и те, кто только начинает его освоение.

Односторонний отказ призван направить их по пути мирного освоения космического пространства, без нанесения вреда деятельности других государств.

Во-вторых, этот отказ может быть вызван собственными разработками в этой области, получением возможности испытания эффективности данного оружия без полноценных испытаний.

В-третьих, не исключено, что отказ может быть вызван финансовыми причинами, и идет поиск пути снижения стоимости таких испытаний, а также источников финансирования.

Также данный отказ может быть призван подтолкнуть международное сообщество к переговорам по данной проблеме, прояснению позиции одного из лидеров в освоении космического пространства.

Увеличение количества отработавших космических аппаратов, их остатков уже давно стало проблемой для космонавтики.

Они угрожают жизни тех, кто работает в космосе, могут привести к выходу из строя действующих спутников, мешают вести астрономические наблюдения с Земли, и пока нет решения проблемы «космического мусора».

Односторонний отказ от испытаний противоспутникового оружия стоит приветствовать, ведь он позволит не увеличивать количество различных осколков на орбите и может активизировать международные переговоры по данной проблематике», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты обещают не проводить испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент Камала Харрис.

Читайте также: США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия