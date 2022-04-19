Курской район, , 15:22 — REGNUM В Ставропольском крае попал под следствие за превышение должностных полномочий глава Курского муниципального района Сергей Калашников. Его подозревают в нанесении ущерба природе на сумму, превышающую 241 млн рублей. Министр заключен под стражу, сообщили 19 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Арест

Из подробностей совершенного преступления, в котором подозревается глава Курского района, сообщается, что он дал указание в 2013 году директору муниципального предприятия организовать мусорную свалку на не оборудованном в соответствии с требованиями действующего законодательства земельном участке.

Помимо этого, в период с 2015 года по 2019 год Калашников заключил контракты по сбору мусора, его транспортировке, обработке и утилизации с муниципальным предприятием, не имеющим лицензии на указанный вид деятельности.

«Противоправными действиями подозреваемого почва на земельном участке была подвергнута порче и загрязнению, а для ее восстановления требуются затраты на сумму свыше 241,5 млн рублей», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Расследование по делу ведет отдел особо важных дел краевого следственного управления. Подследственный останется под стражей до 8 июня 2022 года.