Вашингтон, 19 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Украинский кризис может стать губительным для нового демократического альянса. Об этом в своей статье пишет автор американского агентства Bloomberg Макс Гастингс.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отмечает, что, хотя многие страны Североатлантического альянса и объединились в осуждении спецоперации ВС РФ на Украине, многие нации проявляют недовольство высокомерием НАТО и восхищаются действиями российского президента Владимира Путина.

По его словам, на сегодняшний день в Европе и других регионах нет полного единодушия в отношении политических реакций в виде военной поддержки Украины в конфликте.

«США и Европа сплотились, чтобы поддержать Киев, но трещины в их солидарности становятся все более очевидными», — отмечает он.

Гастингс пишет, что сам новый альянс демократий может не выдержать давления кризиса, вызванного конфликтом и дефицитом энергоносителей. Как отмечает агентство, старый послевоенный мировой порядок рухнул, и в новых реалиях необходимо как сдерживать Россию и Китай силовыми методами, так и продолжать во что бы то ни стало вести с ними диалог.

«Мы вступили в эпоху глобального беспорядка, многополярного мира, который был нормой на протяжении большей части истории до Второй мировой войны, однако он канул в Лету на фоне конфронтационной ядерной стабильности, порождённой холодной войной», — отмечает Bloomberg.

Сейчас же старые союзы неустойчивы, а новые партнёрства выходят менее предсказуемыми и, следовательно, более опасными, чем когда-либо со времён Второй мировой войны. Самое большое изменение с момента распада Советского Союза — это, конечно, увядание господства США, пишет издание.