Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону произошло пополнение в семействе такинов. Эти животные занесены в Красную книгу как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Имя детёнышу пока не выбрали, написал 19 апреля сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в своём телеграм-канале.

Mos.ru Новорожденный сычуаньский такин

«Почти месяц назад в нашем зоопарке родился ещё один такин. Малыш — уже третий детеныш у самки Индиры и самца Бориса. Имя новому обитателю ещё не дали», — отметил он.

Такины обитают в горных районах Азии. Дикая популяция насчитывает около 25 тыс. животных.