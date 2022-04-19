Париж, , 15:17 — REGNUM Клод Ширак, дочь бывшего президента Франции Жака Ширака, и ее муж, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца, призвали голосовать за Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как говорил на протяжении всей своей жизни Жак Ширак, пришло время бороться с экстремизмом», — подчеркивает Клод Ширак, добавив, что «за промежуточным, казалось бы, тривиальным, ситуация бесконечно серьезнее, чем в 2017 и 2002 годах».

«За ролевой игрой противостояния Марин Ле Пен и Эрик Земмур идут вместе. Первый, сосредоточившись на повседневных заботах, дал себе возможность завоевать власть, в то время как второй объединяется и восстанавливает леденящую душу идеологию», — предупреждают Клод Ширак и её супруг.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что представит свою отставку и отставку правительства через несколько дней после выборов.

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