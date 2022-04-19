Москва, , 15:16 — REGNUM Думается, что современные санкционные меры носят временный характер, а рыночные механизмы со временем отрегулируют взаимоотношения между «соседями», заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по научной работе Севастопольского филиала РЭУ им Г. В. Плеханова, д. э. н., доцент Дмитрий Нехайчук.

Калининград Aleksander Kaasik

«Естественно, самый западный российский регион — Калининградская область — находится в незавидном положении с точки зрения отсутствия сухопутной границы с материковой частью страны.

При этом отголоски ограничений в следствии пандемии короновирусной инфекции сформировали своеобразный иммунитет в части свободы перемещений.

Бизнес в классическом представлении не имеет ярко выраженных границ. И учитывая, что у ближайших партнеров достаточно много экономических интересов на территории области, скорее всего, они будут продолжать работать пусть даже в несколько усеченном формате.

Государственное вмешательство позволит стабилизировать ситуацию. Возьмем, к примеру, «дочку» «Аэрофлота» — авиакомпанию «Победа», которая во все санкционные годы занималась пассажироперевозками в Крым, и, кстати, тоже по более длинному маршруту.

Местные производители сегодня начинают расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Прежде всего, это касается продовольственных товаров.

А вот в отношении большей части промтоваров стоит ожидать перестройки логистических цепей в ближайшем будущем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, блокаду Калининградской области осуществить невозможно, так как авиамаршруты проходят по нейтральным территориям, а водный транспорт связывает регион с остальной Россией, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

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