Москва, 19 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Люксембурга в Москве, сообщили 19 апреля в ведомстве.

Здание МИД России. Москва

МИД выразил протест против высылки из Люксембурга российского дипломата. Посла проинформировали, что Россия оставляет за собой право ответить на недружественные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония и Новая Зеландия усилили антироссийские санкции. Европеский союз готовится ввести эмбарго на поставки нефти из России.