Кострома, , 15:53 — REGNUM Учебную неделю в костромском лицее No17 решили начинать с поднятия флага России под официальный гимн. Об этом сообщает департамент образования и науки Костромской области.

Церемония поднятия флага в лицее Депобр Костромской области

«Такие мероприятия способствуют формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», — прокомментировал решение директор образовательного учреждения Артём Зобов.

Напомним, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что эта процедура станет обязательной с сентября 2022 года для всех школ России. Костромской лицей решил присоединиться к «патриотической инициативе» первым, чтобы не ждать несколько месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в пяти школах Костромы — №23,24,29, 38 и 44 появятся классы с военно-патриотическим уклоном. Они будут отличаться от обычных изменениями в учебном плане и внеурочными занятиями.

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