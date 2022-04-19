Раньше всех: костромской лицей начал учёбу с поднятия флага под гимн
Кострома, 19 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Учебную неделю в костромском лицее No17 решили начинать с поднятия флага России под официальный гимн. Об этом сообщает департамент образования и науки Костромской области.
Депобр Костромской области
Церемония поднятия флага в лицее
«Такие мероприятия способствуют формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», — прокомментировал решение директор образовательного учреждения Артём Зобов.
Напомним, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что эта процедура станет обязательной с сентября 2022 года для всех школ России. Костромской лицей решил присоединиться к «патриотической инициативе» первым, чтобы не ждать несколько месяцев.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в пяти школах Костромы — №23,24,29, 38 и 44 появятся классы с военно-патриотическим уклоном. Они будут отличаться от обычных изменениями в учебном плане и внеурочными занятиями.