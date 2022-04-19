Тирасполь, , 15:14 — REGNUM Георгиевская лента является символом победы над фашистко-нацистской идеологией. Об этом 19 апреля заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в своём Telegram-канале.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на запрет в Молдавии георгиевской ленты и на то, как это попыталась объяснить президент республики Майя Санду.

«Очередное высказывание руководителя соседней республики Майи Санду о том, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории», вызывает неприятие, граничащее с отвращением», — написал Красносельский.

Глава ПМР отметил, что молдавские политики восхваляют нацистских преступников, несмотря на многие миллионы жертв, которые оставили фашистские режимы, занимаясь прямым уничтожением народов. Красносельский напомнил, что только советский народ с союзниками смог победить фашистские режимы.

Напомним, Санду 19 апреля подписала закон о запрете демонстрировать символы, которые могут быть истолкованы как поддержка спецоперации России по денацификации Украины. Под запрет попали символы Z и V, а также георгиевская лента. Жителей республики уже предупредили, что носить георгиевскую ленту запрещено и в День Победы.