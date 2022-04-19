Ярославль, 19 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Ярославский филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» ставит под угрозу работу крупного дата-центра «ЯрТранзитТелеком» (ЯТТ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в компании, предоставляющей услуги почти всем операторам связи на территории области. Клиентом «ЯрТранзитТелеком» в частности являются и структуры Правительства Ярославской области. Здесь расположены почти все сервисы администрации, документооборот бюджетных организаций, школ, системы здравоохранения и т.д.

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Проблема возникла вследствие неисполнения «Ярэнерго» работ по технологическому присоединению дополнительных мощностей электропитания в размере 100 кВт. В апреле 2021 года соответствующий договор был подписан между «Ярэнерго» и ЯТТ, который предполагал подключение по второй категории надежности, т.е. два подключения по 100кВт. Дополнительным соглашение к договору были прописаны этапы исполнения работ. Однако по состоянию на 6 апреля 2022 года дополнительной мощности не подключены даже по одному кабелю.

Руководством «ЯрТранзитТелеком» в адрес «Ярэнерго» была направленна соответствующая претензия, в которой говорится об ответственности за неисполнение условий договора, а также о рисках и убытках дата-центра. В частности подчёркивается, что бездействие «Ярэнерго» «препятствует развитию информационного кластера Ярославской области».

Примечателен ответ руководства «Ярэнерго», в котором, по сути, нет ни извинений, ни объяснений неисполнения своих обязательств. Зато со ссылкой на неблагоприятные условия в письме содержится требования дополнительных гарантий:

«В Российской Федерации сложилась неблагоприятная экономическая обстановка в условиях внешнего влияния негативных факторов, связанных с макроэкономическими рисками, а также нестабильной конъюнктурой рынка. В связи с изложенным Филиал считает возможным выполнение Договора только на основании гарантийного письма о полном финансировании Договора до даты подписания актов об осуществлении технологического присоединения».

В компании «ЯрТранзитТелеком» полагают, что подобные попытки оправдать неисполнение договора со стороны «Ярэнерго» неуместными. Тем более, что ЯТТ уже оплатило филиалу Россетей 60% стоимости работ.

ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.