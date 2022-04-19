Уфа, 19 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Первый в текущем году природный пожар зарегистрирован в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

Сообщается, что спасатели получили сообщение о природном пожаре Крепостном лесничестве Баймакского района.

Отмечается, что на момент обнаружения площадь пожара составляла 0,5 га. В семи км от очага находится населенный пункт Ишбирда. Угрозы данному населенному пункту нет. Есть искусственная преграда – грунтовая дорога. На тушение пожара были подняты по тревоге 18 огнеборцев на двух единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ходе тушения травяного пожара обнаружили тело мужчины.