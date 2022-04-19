Киев, , 15:12 — REGNUM Законопроект о продлении военного положения на Украине внес в Верховную раду этой страны украинский лидер Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ об утверждении указа президента «О продлении срока действия военного положения на Украине» зарегистрирован на сайте Рады 19 апреля и уже на рассмотрение украинского руководству парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся в патовой ситуации.