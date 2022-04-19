Киев, 19 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Законопроект о продлении военного положения на Украине внес в Верховную раду этой страны украинский лидер Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Документ об утверждении указа президента «О продлении срока действия военного положения на Украине» зарегистрирован на сайте Рады 19 апреля и уже на рассмотрение украинского руководству парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся в патовой ситуации.