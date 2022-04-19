София, , 15:12 — REGNUM В марте 2022 года инфляция в Болгарии составила 12,4%, что является максимальным показателем с июля 2008-го года. Об этом со ссылкой на данные болгарского Национального статистического института (НСИ) сообщает БТВ.

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По словам экспертов, соответствующая ситуация в стране сложилась на фоне последствий пандемии коронавируса, подорожания энергоносителей, а также падения объемов экспортно-импортных операций вследствие военных действий на Украине.

При этом эксперты отмечают эффективность мероприятий правительства Болгарии по сдерживанию инфляционных процессов.

Согласно информации НСИ, в Болгарии за прошедший месяц больше всего выросли цены на транспортные услуги (7,9%). Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,3%, алкоголь и табачные изделия – на 0,1%.