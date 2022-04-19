Чебоксары, 19 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Новочебоксарске завершили следствие по делу о нарушении правил обращения с опасными химическими веществами. Под уголовное преследование попал бизнесмен, организовавший производство антисептиков в условиях пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

https://chuvashia.sledcom.ru По данным следственного управления, здесь производилось кустарным способом дезинфицирующее средство

Фигурантом уголовного дела стал директор коммерческой организации, расположенной в Новочебоксарске. Следствие полагает, что он причастен к производству кустарным способом дезинфицирующего средства на основе опасного химического вещества.

По версии правоохранителей, с марта 2020 года по июнь 2021 года обвиняемый из-за повышенного спроса в пандемию коронавируса организовал производство дезинфицирующего средства (на основе раствора гипохлорита натрия) в производственном помещении, расположенном в многоквартирном доме в Новочебоксарске. В управлении выяснили, что обвиняемый разбавлял гипохлорит натрия с водой и фасовал их в тары для последующей продажи

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела пренебрегал требованиями охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, в результате в помещении предельная концентрация вредных веществ превышала ПДК в размере до 31,5 раз, а на улице рядом с помещением – в 2,5 раза.

«Это создало реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, в том числе лицам, проживающим в доме», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый дал признательные показания. В качестве доказательной базы к делу приложены заключения санитарно-экологической, химической и медицинской судебных экспертиз, а также иные материалы.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры. Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ»). Дело рассмотрит в Новочебоксарский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чувашии вынесен приговор по делу о поставке в исправительное учреждение бывшей в употреблении мельницы. Пензенский бизнесмен получил условный срок.

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