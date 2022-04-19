Москва, , 15:09 — REGNUM Кредиты Россией были выданы дружественным странам на перестройку или наладку новых каналов торгового оборота, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Больше всего было у Белоруссии и стран Африки. Кроме того, всплеск инфляции сейчас наблюдается во многих странах.

И, чтобы не портить динамику торгового оборота могли быть выданы дополнительные кредиты на учёт индексации этой инфляции.

Также есть вероятность, что новые санкции могут влиять на устоявшиеся экономики и лучше впрок нарастить запасы, особенно продовольствие.

Судя по тому, что Россия смогла закрыть в сложной ситуации платёж по обслуживанию госдолга, то, скорее всего, Россия впрок закрыла и другие платежи.

Можно предположить, что в марте Россия выполнила ранее достигнутые договорённости», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Минфин РФ выдал государственные кредиты иностранным государствам на 81,6 млрд рублей.

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