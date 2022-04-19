Вашингтон, 19 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на пост на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Издание ссылается на два источника, рассказавших, что действующий американский президент проинформировал экс-президента Барака Обаму о планах пойти на второй срок.

«Хочет баллотироваться, и он чётко сообщает всем», — приводит издание слова одного из собеседников, пересказавших содержание разговора Байдена и Обамы.

Источник также пояснил, что Байден остаётся наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, несмотря на снизившийся рейтинг. В партии полагают, что он единственный, кто может победить на выборах Дональда Трампа.