Владимир, 19 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Представители Владимирской области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2021 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном сайте Совфеда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Оксана Хохлова за год заработала 5 млн 860 тыс. 182 рубля (в 2020 году — 6 млн 105 тыс.), её супруг — 2 млн 898 тыс. 140 рублей. Сенатору принадлежит приусадебный участок, жилой дом, квартира, нежилое здание и автомобиль Toyota RAV4, её супругу — три земельных участка и квартира. В пользовании у сенатора и её супруга — четыре земельных участка, жилой дом, три квартиры и нежилое здание.

Александр Пронюшкин задекларировал 7 млн 302 тыс. 591 рубль (в 2020 — 7 млн 734 тыс.), его супруга — 183 тыс. 320 рублей. Сенатору принадлежат девять земельных участка (три — в долевой собственности), две квартиры, два гаража, автомобили легковые Toyota RAV4 и автоприцеп МЗСА 817 717, его супруге — земельный участок и жилой дом.