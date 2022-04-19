Казань, 19 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Татарии вакцинированы от COVID-19 более 700 человек. Повторно привит по состоянию на 19 апреля 292 521 житель, сообщает региональный минздрав.

(сс) whitesession Вакцина

Всего на сегодняшний день иммунизацию от коронавируса первым компонентом прошли 2 515 014 человек, в том числе 759 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 203 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего зарегистрировали 142 107 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 977 пациентов, скончались 1949 человек.

Читайте также: В больницы Татарии с COVID-19 за сутки доставили 68 человек