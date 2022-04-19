Москва, 19 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России относительно стабильна, но говорить о завершении пандемии пока рано. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 19 апреля на селекторном совещании с управлениями и учреждениями ведомства в регионах.

Government.ru Анна Попова

По её словам, коронавирусная инфекция остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто входит в группы риска. По данным Роспотребнадзора, 97,5% подтверждённых случаев заражения вызваны штаммом «Омикрон», 0,5% — штаммом «Дельта», ещё 2% — остальными вариантами.

«Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится», — приводит слова Поповой пресс-служба ведомства.

Она поручила руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах контролировать ситуацию с распространением COVID-19 и принимать необходимые меры в случае её ухудшения.

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