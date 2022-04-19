Москва, , 15:05 — REGNUM Вооруженные силы России с 14:40 мск открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований с «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 (мск) 19 апреля 2022 г. Вооруженные Силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», — сказал он на брифинге.

Мизинцев добавил, что с этой целью введен «режим полной тишины», прекращены любые боевые действия, подразделения ВС России и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», — подчеркнул генерал-полковник.

Мизинцев также отметил, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.