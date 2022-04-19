Москва, , 15:04 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на нивелирование последствий санкций для бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Правительство России наделяется полномочиями по установлению своими актами временных особенностей правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики, газо-, тепло‑ и водоснабжения (водоотведения) в 2022 — 2023 годах.

Правительство определит особенности применения мер ответственности за неполное или несвоевременное исполнение обязательств, в том числе особенности начисления штрафов и пеней, а также неустоек. Речь идет о юрлицах и индивидуальных предпринимателях.

Также правительство пропишет особенности проведения конкурсных процедур на оптовом рынке электрической энергии и мощности, по итогам которых заключаются договоры поставки мощности, а также особенности исполнения указанных договоров, в том числе предусматривающие изменение дат начала и (или) окончания поставки мощности.

Ряд норм касается реализации инвестиционных программ в этих сферах.

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