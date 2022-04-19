Токио, 19 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Сервис Netflix представил тизер третьего сезона аниме «Ультрамен: Новый герой» (Ultramen). Об этом 19 апреля пишет «Канобу».

Скриншот с YouTube Цитата из фильма «Новый Ультрамен»

Аниме-сериал создан студиями Tsuburaya Productions и Production IG и основан на манге Ultramen. Премьера третьего сезона шоу запланирована на 2023 год. Релиз первого сезона состоялся 1 апреля 2019 года, а второго — 14 апреля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что франшиза Ultraman существует с 1966 года. Она включает в себя мангу, а также множество сериалов и игр.