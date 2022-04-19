Ачинск, Красноярский край, , 15:03 — REGNUM В Красноярском крае полицейские выясняют обстоятельства несанкционированного складирования люминесцентных ламп в городе Ачинске. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в ГУ МВД России по региону.

Свалка люминесцентных ламп в городе Ачинске 24. мвд. рф

Полицейские выявили информацию о несанкционированном складировании отходов первого класса опасности в ходе мониторинга СМИ. Сотрудники ОВД уже установили организацию и лиц, устроивших свалку люминесцентных ламп в Ачинском районе.

Администрация района устанавливает причинённый ущерб окружающей среде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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