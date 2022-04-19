Нур-Султан, , 15:02 — REGNUM Правоохранители в Казахстане задержали подозреваемого в массовой рассылке сообщений о «минировании» крупных объектов. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Антитеррористического центра республики.

Телефонный терроризм

«Задержан гражданин РК Т., 1986 г. р. — житель Житикары (Костанайская область), работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подозреваемый отправлял электронные письма на 11 объектов в Нур-Султане и Алма-Ате. Сообщается, что он признался в совершении преступления из хулиганских побуждений.

Как отметили в пресс-службе, молодого человека взяли под стражу. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.