Рига, 19 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Энергетический кризис в поставках нефтепродуктов объявлен до 31 декабря 2022 года властями Латвии. Об этом 19 апреля сообщает агентство LETA со ссылкой на распоряжение латвийского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Разрешен выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов, и устанавливается обязанность держателей запасов нефтепродуктов подготовить их к выпуску», — говорится в сообщении.

Также указывается, что координацию действий в период кризиса будет осуществлять государственный кризисный центр по энергетике.

При этом отмечается, что полиции и службе государственных доходов необходимо будет следить за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились из Латвии, а их выдача производилась в соответствии с решениями государственного бюро контроля за строительством. Причем в последнее ведомство могут обращаться лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг для получения разрешения закупать нефтепродуктов из резервов безопасности.

Кроме того, уточняется, что Латвия имеет запасы нефти, позволяющие «народному хозяйству функционировать» на протяжении 90 дней.

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