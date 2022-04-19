Москва, 19 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. То, что отсутствие туристов из России лишит Италию нескольких миллиардов евро, — это очевидный факт. И никак иначе, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы

«В сложившейся ситуации лучше не торопиться с заграничными поездками. Даже если туда поехать на своём автомобиле, то нельзя забывать о цене бензина в Европе.

Если разместиться у друзей и родственников, тогда проще; а так расходы за жильё, питание тоже будут высоки.

И нужно, чтобы было достаточно наличных евро, потому что банковской картой российские граждане вряд ли расплатимся, если, конечно, нет счета в зарубежном банке.

Да, и ещё. А у всех, кто мог бы поехать, есть визы? Очевидно, что нет. А чтобы получить визу, надо подготовить пакет документов.

Резюмируя, сейчас для граждан России более актуален внутренний туризм и его развитие», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вероятное отсутствие туристов из России лишит экономику Италии нескольких миллиардов евро в год, с такой оценкой выступили 18 апреля в национальной службе статистики.

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