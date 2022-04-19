Донецк, 19 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины применили установку «Град» для обстрела города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 14:45 с украинских позиций в городе Авдеевка совершён обстрел Ясиноватой. Из установки «Град» выпущено пять ракет по жилым кварталам.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела ВСУ в Донецке получили ранения два человека.