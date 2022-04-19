Уфа, , 15:01 — REGNUM Тело мужчины обнаружено в ходе тушения травяного пожара в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Травяной пожар 82.mchs.gov.ru

Сообщается, что в селе Миндяк Учалинского района пожилой мужчина поджег сухую траву на личном подсобном участке. Огонь начал распространяться.

Отмечается, что находящаяся дома его супруга обратилась за помощью к спасателям.

«К сожалению, в ходе тушения на земле обнаружен погибший мужчина, 1959 года рождения, причина его смерти устанавливается», — сообщает пресс-служба.