Ярославль, , 14:59 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему советнику директора департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Николаю Рымару. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Взятка Ksonline.ru

Рымар осуждён за покушение на мошенничество, но, судя из приговора, речь шла о взятках по контрактам на приобретение квартир для детей-сирот, которые подсудимый вымогал у группы строительных компаний. При этом представителю коммерческих фирм Рымар говорил, что действует вместе с директором департамента имущественных и земельных отношений Максимом Фроловым, и часть денег предназначается высокопоставленному чиновнику.

На момент совершения преступлений Николай Рымар работал руководителем подведомственного ДИЗО предприятия «Комплексное управление активами». Он регулярно появлялся в департаменте и участвовал в совещаниях, посвященных закупке квартир для сирот. В них же участвовали и представители застройщиков. Как показал на суде один из сотрудников департамента, у Рымара и Фролова были дружеские отношения, выходящие за рамки «начальник-подчинённый».

Как рассказал на предварительном следствии сам Рымар, директор ДИЗО Фролов попросил его «проконсультировать» представителя группы строительных компаний «Зевс» (В неё входят «ПСК Зевс», «Компания Зевс», «Мегастрой», «Стройсервис», «Стройград», «Новый дом»). Фролов дал Рымару телефон, начались их встречи.

По версии обвинения, на этих встречах Николай Рымар предлагал дать взятки за помощь бизнесу в победе в аукционах на поставку квартир для детей сирот. Сумма отката составляла 10%, при этом 2% Рымар обещал вернуть взяткодателю за посредничество. Рымар уверял представителя бизнеса, что действует вместе с директором ДИЗО и часть денег взятки предназначается ему. Обвиняемый говорил, что конкурсная документация для аукционов будет составлена так, что победят именно подконтрольные бизнесу компании. Кроме того, Рымар обещал содействие и в дальнейшем.

Аукционы на приобретение жилья для детей-сирот в Рыбинске, Угличе и Мышкине на общую сумму 94,3 миллиона рублей состоялись, их выиграли компании группы «Зевс».

Встречи Рымара и строителя продолжались около полугода. Не раз обсуждались способы передачи денег. Николай Рымар очень боялся уголовного преследования, поэтому взятки предлагал передать через биткоины, электронный кошелек, через покупку недвижимости, поставку материалов.

Опасался руководитель госпредприятия не напрасно. Строители обратились в УФСБ, сотрудники которого контролировали процесс вымогательства.

Наконец, было решено, что деньги будут переданы наличными. Чтобы подстраховаться, Рымар попросил представителя строительных фирм написать расписку на 500 тысяч рублей. Это позволяло в случае задержания представить передачу денег как возврат долга. Общая сумма взяток должна была составить около 7 млн рублей.

Два транша по полмиллиона Рымар получил по всем конспиративным правилам — в задний карман водительского сиденья автомобиля Рымара. Передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ, Рымар был задержан.

Оперативники предложили Николаю Рымару сотрудничество. Из записей диалогов они знали, что Рымар требует деньги не только для себя, но и для директора департамента Фролова. Сотрудники ФСБ предложили под их контролем передать деньги Фролову.

«После передачи двух частей денежных средств Рымару было предложено продолжить «оперативный эксперимент» с целью выяснения того, передаёт ли Рымар в дальнейшем полученные от ФИО2 денежные средства кому-либо из должностных лиц ДИЗО. Сотрудниками УФСБ с Рымаром Н. Н. была проведена беседа, в ходе которой ему было сообщено, что сотрудниками ФСБ России выявлен факт получения им денег от представителей компании «Зевс». На что Рымар сообщил, что в действительности он получал денежные средства от представителя «Зевса» для того, чтобы передать часть данных денег одному из должностных лиц из числа руководства ДИЗО. В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий, в которых добровольно участвовал Рымар, указанная информация не нашла своего подтверждения», — говорится в приговоре суда.

Сам Рымар в суде рассказал, как это было. С 250 тысячами рублей под контролем оперативников он поехал в Москву к Фролову. Но передача денег так и не состоялась. Какие-либо подробности приговор не раскрывает, но на основании этого следствие и суд пришли к выводу, что директор департамента в коррупционной схеме не участвовал. Якобы Фролов ничего не знал о том, что его подчинённый, которому он поручил консультировать бизнес, вместо помощи вымогал взятки.

Собственно, и взятками переданные деньги называть нельзя, поскольку Рымар по должностным обязанностям не имел полномочий в одиночку как-либо повлиять на заключение контрактов. А его связь с Фроловым в этом вопросе доказательств не нашла.

Поэтому обвинение и суд квалифицировали действия Николая Рымара как покушение на мошенничество. Это довольно распространённая практика для таких дел. Суд назначил подсудимому наказания в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Что же касается Максима Фролова, то вскоре после этих событий он уволился с поста директора ДИЗО.

Надо сказать, что это не первый скандал вокруг квартир для детей-сирот в Ярославской области. Так для сирот уже строили «дома из гипсокартона», которые вскоре признавались аварийными, ФАС устанавливал сговор при покупке квартир, а сейчас в суде начинается рассмотрение дела депутата облдумы Романа Фомичёва, который также обвиняется во взятках за право заключения контрактов для сирот. Похоже, на протяжение нескольких лет в Ярославской области эта сфера была крайне коррумпирована. Что привело к масштабным задержкам предоставления квартир сиротам. Сейчас в очереди на квартиру от государства стоит 2,5 тысячи человек.

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