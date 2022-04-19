Чита, , 14:59 — REGNUM Житель Амурской области, желая воспользоваться интимными услугами, стал жертвой мошенничества в Забайкалье. Подробности 19 апреля сообщает пресс-служба забайкальского ГУ МВД РФ.

Телефонный мошенник

В УМВД России по городу Чите обратился 27-летний мужчина и сообщил о хищении у него 245 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший, находясь проездом в столице Забайкалья, нашел в сети интернет объявление об оказании услуг интимного характера. По указанному номеру ответил мужчина, который пообещал организовать встречу потерпевшего с девушкой.

Для этого заявителю необходимо было внести платеж переводом на банковскую карту. Потерпевший несколько раз переводил денежные суммы от 5000 до 70 000 рублей, сначала для оформления заявки, а затем для якобы решения технических проблем с доставкой денег и исполнения заявки. В результате гость Читы потерял 245 500 рублей.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Следователи УМВД России по городу Чите установили, что номера телефонов, по которым потерпевший общался со злоумышленниками, зарегистрированы в Самарской области.

Полицейские убедительно просят жителей Забайкалья быть благоразумными и не переводить денежные средства под диктовку неизвестных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого житель города Хилок потерял более четырёх миллионов рублей.

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