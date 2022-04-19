Кабул, 19 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Представитель Американской ассоциации женщин за мир, недавно посетившая Кабул, считает, что военные действия США в Афганистане привели к гибели афганских детей, а не террористов.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства в Кабуле, Келли Кэмпбелл, представитель Американской ассоциации женщин за мир, побывавшая в Афганистане для ознакомления с ситуацией с правами человека, сказала, что Американская ассоциация женщин за мир по возвращении в Соединённые Штаты опубликует обзор ситуации в области прав человека в Афганистане и расскажет американскому народу, что жертвами бомб американского правительства в Афганистане стали не террористы, а афганские дети.

Кэмпбелл критикует вторжение США в различные страны мира, говоря, что правительство тратит огромные суммы на свои военные цели в ущерб помощи в сфере здравоохранения и образования.

«Во время визита в Афганистан я поняла, что афганцы – очень сердечные люди, я полюбила этот народ, американцы похожи на афганцев, но у наших правительств много претензий друг к другу, но эти проблемы можно решить путём диалога», — подчеркнула она.

«Мы не хотим, чтобы наше правительство выплачивало компенсации жертвам 11 сентября за счёт афганского народа, — сказала Кэмпбелл, сама потерявшая брата своего мужа во время атак 11 сентября 2001 года. — Мы очень хорошо знаем, что 11 сентября было преступлением против человечности, но оно не было совершено каким-либо государством, а было совершено преступной группировкой».

«Американцы — не единственные жертвы 11 сентября. Погибли и граждане других стран, поэтому люди во всем мире должны быть солидарны, чтобы иметь возможность жить в лучшей атмосфере», — заключила Кэмпбелл.