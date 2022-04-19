Владимир, 19 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

19 апреля выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом – на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 897 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 144 тыс. 393 пациента, в том числе 583 – за последние сутки.

За весь период скончались 3419 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.